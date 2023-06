Il rinforzo arriva dalla Serie A: primo colpo per Garcia

Il Napoli ha scelto il nuovo allenatore ed è ora già al lavoro per regalare il primo rinforzo a Rudi Garcia: si studia il colpo dalla Serie A

Una notizia inaspettata, lanciata dal presidente via Twitter come un fulmine a ciel sereno: Rudi Garcia sarà l’allenatore del Napoli per la prossima stagione. L’allenatore francese ha deciso di accettare la pesante eredità di Spalletti, vincendo la concorrenza di tanti altri allenatori accostati alla panchina azzurra nelle ultime settimane, da Sousa a Galtier, passando per Italiano, Luis Enrique e Nagelsmann. Non l’eredità più semplice da gestire, ma l’allenatore ex Roma ha mostrato coraggio e voglia di fare accettando la proposta di De Laurentiis.

Chiusa la questione legata alla panchina, è il momento per gli uomini di mercato partenopei di cominciare a pianificare la prossima stagione, partendo dall’imminente sessione di calciomercato estivo. Senza dubbio sarà difficile mantenere intatta la gloriosa rosa campione d’Italia, alcuni tra i protagonisti della cavalcata Scudetto, vedi Kim (le voci su un suo possibile addio si fanno sempre più insistenti), potrebbero lasciare Napoli. Negli ultimi giorni sono insistenti le voci anche di un possibile addio di Hirving Lozano. L’esterno destro messicano ha contribuito alla causa Scudetto con 3 reti in 29 presenze totali, durante questa stagione di Serie A. In caso di partenza del messicano, il Napoli avrebbe già individuato il sostituto.

Calciomercato Napoli, Berardi primo colpo per Garcia

Le suggestioni sono tante, i nomi che circolano anche, ma il nome preferito dagli uomini di mercato del Napoli è Domenico Berardi. Come risaputo, è da qualche anno sul taccuino di Cristiano Giuntoli, chissà che quest’anno, semmai dovesse partire Lozano, la scelta del sostituto non possa ricadere proprio sull’attaccante del Sassuolo e della Nazionale.

Nonostante un’inizio di stagione poco convincente, dopo la pausa Mondiale Berardi si è risvegliato e ha concluso la stagione con 12 reti totali in 26 presenze, con addirittura 6 gol nelle ultime 7 gare di campionato, praticamente la metà, il tutto condito da 7 assist per i compagni. Una buona stagione tutto sommato, non di certo la sua migliore, ma la costanza di rendimento avuta nelle ultime stagione ha attirato l’attenzione del Napoli.

Dal punto di vista tattico è molto differente da Lozano. Il messicano preferisce giocare a campo aperto, sfruttando la sua velocità bruciante per seminare gli avversari. D’altro canto Berardi preferisce entrare dentro al campo per sfruttare il suo insidioso mancino. Questa stagione al Napoli è mancato un tiratore di calci piazzati affidabile, tanti i rigori sbagliati e nessun gol da punizione diretta, anche per questo motivo Berardi sarebbe il profilo ideale per il nuovo Napoli di Rudi Garcia.