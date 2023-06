Il Napoli prepara l’affondo, scelto il pupillo di Italiano

Dopo la vittoria dello Scudetto, il Napoli punta a migliorarsi: occhi sul pupillo di Italiano, De Laurentiis ha le idee chiare

Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha risolto con una sorpresa la questione del successore di Spalletti. Proprio quando sembrava che la scelta fosse ricaduta su Christophe Galtier, il presidente ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcia che ha firmato un contratto biennale.

Chiusa la questione allenatore, in casa Napoli resta da decifrare il futuro di Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro, come ormai noto, ha ancora un anno di contratto con il club partenopeo, ma pare che stia spingendo per risolvere anticipatamente l’accordo. Il dirigente azzurro avrebbe, infatti, voglia di una nuova sfida dopo aver fatto la storia a Napoli e la Juventus lo aspetta.

Nonostante il futuro dell’uomo del mercato azzurro sia appeso a un filo, De Laurentiis pare abbia le idee chiare per la prossima stagione ed è pronto a muoversi già adesso per acquisti e cessioni. Nonostante la stagione appena conclusa sia stata straordinaria, la rosa partenopea ha dimostrato di aver bisogno ancora di alcuni accorgimenti. Oltre all’esigenza di trovare un sostituto di Di Lorenzo, anche il centrocampo ha bisogno di essere rifinito al meglio. Con ogni probabilità, infatti, Tanguy Ndombelé farà ritorno al Tottenham, ma potrebbe non essere l’unico a partire.

Anche Piotr Zielinski, uno dei veterani del Napoli, non è certo della permanenza. Il suo contratto scade nel 2024 e non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo. La volontà del giocatore appare chiara: restare all’ombra del Vesuvio. Qualora, però, il rinnovo non dovesse essere firmato, la prossima finestra di mercato rappresenta l’ultima occasione per il Napoli di monetizzare dalla partenza del polacco. A tal proposito il Napoli sta sondando il terreno alla ricerca di un centrocampista dalle caratteristiche simili e la scelta è ricaduta in Serie A.

Svolta per il centrocampo del Napoli: scelto Castrovilli per il futuro

Il profilo individuato dal Napoli è quello di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, che già in passato era finito nei radar del Napoli.

Il numero 10 della Fiorentina arriva da una stagione non facile, costellata da infortuni. Nell’ultima Serie A è sceso in campo solo 15 volte, ma è riuscito comunque a collezionare 2 reti e 2 assist. Il Napoli, però, ha interesse nei suoi confronti prevalentemente per le sue caratteristiche. Come Zielinski, nasce trequartista e gli inserimenti fra le linee sono nel suo dna. Il calciomercato non è ancora iniziato, ma quello del Napoli si prospetta ricco di fuochi d’artificio pronti a far sognare i tifosi.