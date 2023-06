Il Napoli brucia l’Inter, il primo rinforzo può essere un ex Juve: i dettagli

Dopo il rebus allenatore, in casa Napoli resta da sciogliere il dubbio sul possibile sostituto di Kim. Gli azzurri hanno individuato l’obiettivo: bruciata l’Inter, arriva l’ex Juventus

Anche questa volta, Aurelio De Laurentiis ha stupito tutti. Mentre tutti si aspettavano l’annuncio di Christophe Galtier come prossimo allenatore del Napoli, il presidente azzurro ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcìa sulla panchina azzurra. L’ex tecnico della Roma, dopo una parentesi all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, torna a guidare una squadra in Europa e ha l’obiettivo di non far rimpiangere Luciano Spalletti.

Quello del tecnico francese sarà ovviamente un compito non facile. Subentrare al tecnico che dopo 33 anni ha riportato lo scudetto a Napoli è certamente un’impresa ardua. La piazza partenopea non ha accolto calorosamente l’arrivo di Garcìa. Molti tifosi azzurri, infatti, si aspettavano nomi più altisonanti come i vari Jurgen Klopp, Julian Nagelsmann e Zinedine Zidane. Nel recente passato, però, neanche tecnici come Sarri e Spalletti avevano accontentato la piazza al momento del loro insediamento in panchina, ma poi all’ombra del Vesuvio hanno lasciato il segno. Solo Ancelotti era riuscito ad infiammare l’animo dei tifosi, ma come ormai noto, non è riuscito ad imporsi sulla panchina azzurra.

Rudi Garcìa, però, dovrà far fronte sin da subito alla perdita di uno dei pilastri della squadra. Kim, infatti, è stato fondamentale per la cavalcata scudetto del Napoli. Il futuro del difensore coreano, però, sarà lontano da Napoli. Sulle sue tracce ci sono squadre del calibro di Manchester United e Bayern Monaco, con i bavaresi che sembrano in vantaggio.

Il Napoli, dunque, una volta incassati i circa 60 milioni dalla clausola rescissoria di Kim, dovrà garantire al nuovo tecnico un degno sostituto. I casting per prendere il posto del colosso coreano sono iniziati da tempo e il club ha sondato diverse opzioni. Ora, però, pare che gli azzurri abbiano individuato il profilo ideale.

L’Inter rimane a bocca asciutta: Napoli in pole per l’ex Juve

Per lungo tempo, Merih Demiral è stato accostato all’Inter, ma pare che il Napoli voglia acquistarlo al posto di Kim e sembra che gli azzurri siano in pole position per il difensore dell’Atalanta.

Quella appena conclusa con la maglia dei bergamaschi non è stata una stagione facile per il difensore turco. Gasperini molto spesso ha preferito tenerlo in panchina, ma le sue qualità sono note a tutti. Nei suoi anni alla Juventus ha dimostrato di poter far parte delle big del campionato e soprattutto ha acquisito l’esperienza europea necessaria per poter far bene anche nei big match di Champions che il Napoli dovrà affrontare nella prossima stagione.