Futuro di Zielinski in bilico: piace in Serie A!

Il Napoli è pronto a immergersi nel calciomercato estivo, con qualche pedina partenopea il cui futuro appare ancora in bilico.

Piotr Zielinski è uno dei nomi più caldi in casa Napoli. La sua priorità e di rimanere a Napoli ma non è ancora stato trovato l’accordo con la società per il rinnovo. Da ricordare infatti che il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024.

Incontro per Zielinski: la Lazio ci pensa

Il Corriere dello Sport specifica che vige una promessa tra il polacco e il Napoli: le parti si ritroveranno nelle prossime settimane, sicuramente prima del consueto ritiro estivo di Dimaro. C’è la volontà di prolungare da ambo le parti, ma se questo non dovesse succedere Zielinski vaglierà le opzioni per il futuro.

Nel caso in cui le parti non dovessero riuscire a trovare un punto di incontro, la Lazio di Maurizio Sarri potrebbe fare un tentativo concreto. In questo modo il polacco tornerebbe a lavorare con Sarri, l’allenatore che per primo lo notò e decise di portarlo all’Empoli ai tempi in cui Zielinski giocava nell’Udinese.