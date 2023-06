Dal Napoli alla Roma: affare a sorpresa in Serie A!

Si muove il calciomercato in Serie A e si preparano spostamenti tra i club italiani: un calciatore pronto a spostarsi da Napoli a Roma.

Nell’ultima stagione Rui Patricio non ha avuto modo di riposare vista la scarsa fiducia riposta nel vice Svilar da Josè Mourinho. Il calciomercato è alle porte e la Roma è alla ricerca di un dodicesimo uomo per l’allenatore portoghese in modo da poter alternare gli estremi difensori nelle tre competizioni che il prossimo anno i giallorossi dovranno disputare.

Nessun riscatto per Gollini: piace alla Roma

Due i nomi in pole per il ruolo di secondo portiere dei giallorossi, secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera – Roma: il primo è il turco Ugurcan Cakir del Trabzonspor. Il secondo, stando a quanto riportato dal quotidiano, sarebbe Pierluigi Gollini, estremo difensore di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito al Napoli. Il club azzurro non sembra infatti intenzionato a riscattarlo per 8 milioni.