Ora è fuga da Napoli: via in quattro

Il Napoli si prepara alla rivoluzione estiva. Quattro componenti della rosa campione d’Italia sono destinati alla cessione: il quadro

Sono giorni intensi in casa Napoli. Il club ha deciso di affidare la panchina a Rudi Garcia. Nella serata di giovedì è arrivato l’annuncio, un po’ a sorpresa, del presidente Aurelio De Laurentiis che ha chiuso la caccia al nuovo tecnico. Ora ci si può tuffare con maggior concretezza sul calciomercato e c’è aria di cessioni per almeno quattro azzurri.

In lista di sbarco c’è in primis Kim Min-jae, nel mirino di Bayern Monaco e Manchester United. I tedeschi sono dati ora come favoriti e potrebbero presto pagare la clausola da sessanta milioni di euro per acquistare il difensore coreano e battere la concorrenza inglese. La cessione di Kim, la di là della destinazione, va comunque considerata come certa. Via pure Diego Demme, scivolato indietro nelle gerarchie di Luciano Spalletti dopo l’esplosione di Stanislav Lobotka.

Per l’ex Lipsia nel corso della sessione invernale del mercato si era fatta avanti la Salernitana, ma l’italo-tedesco aveva rifiutato il trasferimento in maglia granata per giocarsi le proprie carte in azzurro e provare a vincere lo scudetto insieme ai compagni. Il titolo è stato conquistato ed ora il centrocampista ha iniziato a guardarsi intorno, consapevole di non essere più centrale nel progetto napoletano. Possibile un ritorno in Germania con l’Hertha Berlino che si è fatto avanti.

Napoli, al via la rivoluzione: partono in quattro

L’elenco dei calciatori a rischio cessione comprende inoltre i nomi di Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. Ma per loro, a differenza di Kim e Demme, si tratterà probabilmente soltanto di un arrivederci. De Laurentiis, infatti, li farà partire solo con la formula del prestito secco così da consentire loro di maturare ulteriore esperienza in Serie A e poi rientrare alla base.

Gaetano, pur godendo della stima di Spalletti, ha faticato a trovare spazio: per lui 8 presenze in campionato, per un totale di 68 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco, “condite” comunque da un gol e un assist. Zerbin, dal canto suo, è stato impiegato 10 volte dal mister originario di Certaldo senza tuttavia riuscire a fornire contributi offensivi. Da definire, infine, la posizione di Piotr Zielinski e Hirving Lozano per i quali non ci sono novità sul fronte rinnovo.

Le parti, al momento, sono quanto mai distanti. Il polacco ed il messicano vorrebbero mantenere gli attuali stipendi da rispettivamente 3.5 e 4.5 milioni netti all’anno mentre il Napoli vorrebbe ridurli. Le interlocuzioni proseguirano ma, in assenza di passi in avanti, De Laurentiis li venderà al miglior offerente. La rivoluzione, come detto, è alle porte.