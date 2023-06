Altro che ritorno in Italia, Koulibaly gela l’Inter: spunta la prossima squadra

L’Inter ha provato a prendere Kalidou Koulibaly, ma l’ex difensore del Napoli ha altre idee: spunta il nome di un’altra squadra.

In questi giorni ha fatto parlare tanto un possibile affare che vedrebbe coinvolto l’ex difensore e leader del Napoli, Kalidou Koulibaly. Il difensore, trasferitosi al Chelsea in estate per 40 milioni di euro, non ha disputato una buona stagione e ora potrebbe già lasciare Londra.

Niente Inter, per Koulibaly offerta dall’Al-Hilal in Arabia Saudita

L’Inter, che dovrà sostituire Skriniar, ha provato a imbastire una trattativa molto simile a quella concretizzata la scorsa estate per Lukaku: ovvero un prestito gratuito con ingaggio parzialmente pagato dai Blues. La proposta non è andata molto avanti, sia perché il Chelsea al momento non ha intenzione di regalare Koulibaly, ma anche per le titubanze del difensore senegalese di tornare in Italia per vestire una maglia diversa da quella del Napoli.

Inoltre, stando a quanto riportato da footmercato.net, per Koulibaly è arrivata un’offerta da un club dell’Arabia Saudita. Il calcio saudita è in forte espansione e dopo gli acquisti multimilionari di Cristiano Ronaldo e Benzema, si stanno cercando altri campioni per rinforzare il campionato. A puntare l’ex centrale azzurro è l’Al-Hilal, che sarebbe in grado non solo di pagare il maxi ingaggio da 10 milioni l’anno di Koulibaly, ma potrebbe addirittura migliorargli il salario.

Da capire se possa accettare una proposta di questo tipo, allontanandosi dal calcio europeo. Ciò che è certo è che rivedere Koulibaly in Italia, con una maglia diversa da quella del Napoli, sarà un’impresa difficile da realizzare.