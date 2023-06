Colpo dall’Atalanta: il Napoli sistema la difesa

Il Napoli chiude un gran colpo di mercato dalla Serie A: all’ombra del Vesuvio arriva il difensore dell’Atalanta.

Il Napoli ha un nuovo allenatore: il casting di Aurelio De Laurentiis si è chiuso con la scelta che è ricaduta sull’ex Roma e Al Nassr, Rudi Garcia. Una decisione per certi versi sorprendente, visto che Galtier era da tutti dato come il candidato numero uno alla panchina azzurra, ma che apre di fatto il mercato dei partenopei.

Da questo punti di vista, la squadra scouting (in attesa di capire come finirà la vicenda Giuntoli) è già alla ricerca di profili validi da proporre al nuovo allenatore. L’obiettivo della società è andare a perfezionare quei ruoli dove la rosa è più corta per rendere la squadra ancora più competitiva. Proprio per questo il Napoli è alla ricerca anche di un terzino destro in grado di far riposare capitan Giovanni Di Lorenzo.

Quest’anno, il ruolo di vice Di Lorenzo è stato occupato da Alessandro Zanoli per la prima parte di stagione e Bartosz Bereszynski da gennaio in poi. Il classe 2000 italiano farà ritorno dal prestito alla Sampdoria, ma sarà probabilmente ceduto nuovamente, sempre a titolo temporaneo, per collezionare ancora più minuti in Serie A. Il polacco, invece, difficilmente sarà riscattato dagli azzurri e farà quindi ritorno a Genova.

Il Napoli pensa ad Hateboer come vice Di Lorenzo

Per questo motivo, il Napoli è al lavoro per cercare un nuovo terzino destro da affiancare a Giovanni Di Lorenzo. Tra i profili in lista c’è anche quello di Hans Hateboer, in uscita dall’Atalanta. In Italia dal 2017, il classe ’94 olandese ha collezionato ben 213 presenze (di cui 166 in Serie A) con la maglia nerazzurra, mettendo a segno anche 12 gol e servendo 20 assist vincenti ai compagni di squadra.

Hateboer fu accostato al Napoli già nel 2019, alla sua seconda stagione in Serie A. All’epoca però il club partenopeo decise di acquistare proprio Giovanni Di Lorenzo, colui che ha alzato la coppa della Serie A da capitano quattro anni dopo. Ci sarebbe solo un problema che il Rudi Garcia dovrebbe prendere in considerazione in caso di arrivo di Hateboer al Napoli: l’olandese all’Atalanta ha praticamente giocato sempre come quinto di centrocampo e servirebbe un po’ di tempo per adattarsi in una difesa a quattro. Passare da esterno a terzino non sarà una passeggiata, ma l’ex Groningen ha l’esperienza necessaria per poter cambiare ruolo e dare sempre un contributo importante alla squadra.