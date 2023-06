Simeone fa emozionare i tifosi: messaggio da pelle d’oca dopo l’ufficialità del riscatto

Giovanni Simeone è diventato a tutti gli effetti un calciatore del Napoli. Il Cholito ha scritto un messaggio da brividi sui suoi canali social.

Il Napoli ha chiuso il primo colpo di mercato: Giovanni Simeone è stato riscattato dall’Hellas Verona per 12 milioni di euro ed è diventato a tutti gli effetti un calciatore azzurro. Un acquisto importante per il club che si assicura le prestazioni dell’uomo che ha deciso due gare fondamentali contro Milan e Roma nel campionato appena vinto.

Simeone da brividi: “Darò tutto per Napoli”

Il Cholito ha ribadito a più riprese, in parecchie interviste e nelle conferenze stampa nel corso della stagione, il suo amore per la squadra e la città e la sua volontà di continuare questo suo sogno. Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio del Napoli del riscatto: Simeone ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione per un’altra stagione, ovvero fino a giugno 2027. Questo è stato il suo messaggio pubblicato sui suoi canali social per commentare il suo passaggio definitivo al Napoli.