Scontro col Milan: il Napoli piomba sull’obiettivo rossonero

L’imminente finestra estiva potrebbe regalare ai tifosi il primo duello di mercato, con il Napoli pronto a sfidare il Milan nella corsa al calciatore

L’annata 2022/23 ha finalmente chiuso i battenti, portando via con se tutte le emozioni vissute in questi dieci lunghi mesi. Da agosto a giugno, tanti sono stati i colpi di scena che hanno accompagnato il calcio nostrano e non, fra vittorie a sorpresa, magia del Mondiale, duelli Scudetto e grandi feste liberatorie.

Lo sa bene il Napoli, Campione d’Italia dopo ben 33 anni, con la città che è finalmente tornata a sorridere e a splendere. Una vera e propria mattanza quella messa in atto dagli azzurri quest’anno, primi in campionato in maniera incontrastata dal 9° turno fino alla fine. Terminati ormai i lunghi festeggiamenti però, è tempo di tornare al lavoro anche per il club di Aurelio De Laurentiis. Tanti sono, infatti, i dubbi che hanno avvolto il Napoli nell’ultimo periodo, dal nuovo allenatore (ora è stato scelto Garcia) al caso Giuntoli, fino ad arrivare alle possibili cessioni con conseguenti obiettivi in entrata. Di questa lista fa parte un calciatore già adocchiato dal Milan di Stefano Pioli, che potrebbe dare il via al più classico dei duelli di mercato.

Chukwueze piace al Napoli, azzurri pronti a sfidare il Milan

Nigeriano classe ’99, dalla spiccata velocità nonché imponenza fisica, Samuel Chukwueze ha stregato i club di mezza Europa tramite le sue giocate pazzesche. Di casa al Villarreal, ha collezionato 13 gol e 11 assist in complessive 48 partite, giocando nel ruolo che più predilige: quello di ala destra.

Dotato di un gran cambio passo, nonché di un tiro molto potente, ciò che ha permesso a Chukwueze di attirare le attenzioni di diversi club è la duttilità mostrata in carriera. Il nigeriano può giocare, infatti, anche sulla trequarti e sulla fascia sinistra. Di lui si è parlato molto nell’ultimo periodo in ottica Milan, con i rossoneri alla ricerca di un esterno destro per la nuova stagione. Per gli uomini di Pioli però, non tutto potrebbe essere rosa e fiori.

Chukwueze piace infatti anche al Napoli, desideroso di migliorare la propria corsia offensiva di destra dopo le non brillanti prestazioni di Lozano e Politano. Il ventiquattrenne del Villarreal è senz’altro uno dei tanti obiettivi degli azzurri, che potrebbero contare su un particolare fattore per prevalere nel possibile duello con il Milan. Quale? Molto semplice, Victor Osimhen.

Il fresco capocannoniere della Serie A potrebbe, infatti, fare da tramite nella trattativa, data la forte amicizia con il connazionale Chukwueze. Tale senso fraterno è stato esposto ai riflettori più volte nel corso della stagione, con l’esterno destro spesso ospite nelle dirette Instagram del bomber (come nel post Juventus-Napoli 0-1). Un nuovo capitolo della rivalità fra Napoli e Milan potrebbe quindi ben presto essere scritto all’interno delle sedi dei club.