Preoccupazione Meret, ora cambia tutto: svolta inaspettata

Ancora in corso la trattativa per il rinnovo, il portiere azzurro Alex Meret potrebbe cambiare i piani sul suo futuro

La stagione straordinaria del Napoli è frutto di un lavoro collettivo. Quando, nel corso dello scorso mercato estivo, la strategia della dirigenza azzurra era piuttosto chiara, la squadra ha deciso di rimboccarsi le maniche e dimostrare a tutti che non servono nomi altisonanti per disputare una stagione vincente. E ognuno ha messo il proprio contributo. Un piccolo pezzettino da ognuno che, però, nel totale ha fatto la differenza. Tra i vari calciatori che facevano già parte della rosa, ce n’è uno in particolare che aveva parecchio da dimostrare: si tratta di Alex Meret.

Il portiere italiano classe 1997 veniva da un paio di stagioni al di sotto delle aspettative, con tifoseria e società titubanti in merito al suo effettivo livello. “I portieri hanno bisogno di continuità”, si diceva in giro per giustificare le sue scarse prestazioni, riferendosi al fatto che Meret aveva, fino ad allora, giocato come secondo di Ospina. Detto fatto, una maglia da titolare e subito prestazioni di tutto rispetto.

Napoli, occhio a Meret: potrebbe andare in Premier League

Il Napoli deve, dopo un’annata straordinaria, fare i conti con le squadre europee che bussano alla porta per strappare i calciatori agli azzurri. Oltre a Osimhen e Kim, ce n’è un altro che è stato messo nel mirino di una squadra inglese. Si tratta proprio di Alex Meret. Il 25enne portiere italiano viene da una stagione quasi perfetta, con 45 partite stagionali e 34 reti incassate. Venti partite senza subire gol in una stagione conclusasi con la vittoria dello scudetto.

Tutti hanno notato i miglioramenti di Meret, al punto da non essere più così sicura la sua permanenza a Napoli. Il Manchester United, impegnato sul fronte Kim nel duello con il Bayern Monaco, ha messo nel mirino anche l’estremo difensore azzurro. L’italiano è in trattativa con il Napoli per il rinnovo, ma una chiamata dalla Premier League potrebbe cambiare tutti i piani. Il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Lo United è interessato a Meret, ma la prima scelta degli inglesi è Jordan Pickford, portiere dell’Everton dal valore di circa 30 milioni. L’attuale numero 1, De Gea, è in scadenza di contratto e, per il momento, non c’è nessun accordo con i Red Devils per il rinnovo. Attenzione alle prossime settimane, perché il Napoli dovrà programmare una stagione complicata in vista del cambio di allenatore e dei diversi addii all’orizzonte. Uno potrebbe essere quello di Meret.