“La Roma vuole strapparlo al Napoli”: la notizia di mercato può sconvolgere tutti i piani

La Roma è pronta a fiondarsi su un azzurro in vista della sessione estiva di calciomercato: un affare che potrebbe stravolgere i piani in casa Napoli per il futuro.

Mancano poco più di due settimane all’inizio ufficiale della sessione di calciomercato estiva, ma non mancano i rumors e le indiscrezioni che movimentano questi primi giorni di stop dopo il termine dei campionati. Sono tanti i nomi tenuti d’occhio dal Napoli, che però ha la priorità assoluta di sciogliere ogni riserva sulla scelta del nuovo tecnico che prenderà le redini dello spogliatoio.

Intanto, c’è chi è pronto a puntare uno dei calciatori della rosa partenopea in vista delle prossime settimane: si tratta della Roma, che avrebbe messo gli occhi su un giocatore fresco di titolo di Campione d’Italia proprio con gli azzurri.

Idea Gollini per i giallorossi

Il giocatore in questione è Pierluigi Gollini: l’estremo difensore è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina (ma cartellino di proprietà dell’Atalanta ndr), per sostituire Salvatore Sirigu.

Secondo quanto riportato da Sportitalia.com, la Roma ha sondato il numero 95 dei partenopei. José Mourinho è alla ricerca di un portiere a supporto del titolare Rui Patricio, visto le incognite sul futuro di Svilar, che a sua volta non ha convinto lo Special One.

Il cartellino del portiere, in ogni caso, resta di proprietà dell’Atalanta e soltanto nel caso in cui gli azzurri decidessero di procedere al riscatto la cessione dipenderà in toto dal club azzurro. Quando chiamato in causa, l’ex Fiorentina e Tottenham comunque ha dato delle garanzie importanti: per questo, non è escluso che la società di Aurelio De Laurentiis possa procedere con il riscatto, fissato a otto milioni di euro.