Garcia al Napoli, il francese ha deciso: “Loro restano con me”

Primi rumors su quelle che possono essere le prime scelte di Rudi Garcia alla guida del Napoli: arrivano conferme su alcuni nomi in particolare.

Il Napoli si affida a Rudi Garcia a partire dalla prossima stagione: il tecnico francese nelle scorse ore ha firmato il contratto che lo legherà al club partenopeo per le prossime due stagioni (con opzione per un’ulteriore annualità). Una scelta che, nei modi e nelle tempistiche, ha certamente spiazzato la tifoseria, oltre che a dividerla sulla bontà o meno della decisione presa dal presidente Aurelio De Laurentiis in persona.

Intanto, il tecnico francese dovrà delineare quelle che sono le strategie per il futuro in vista del suo arrivo nella realtà partenopea, visto che manca poco meno un mese dall’inizio del ritiro estivo di Dimaro.

Quali novità ci saranno nello staff? La rivelazione

L’edizione odierna de Il Mattino prova a fare una ricostruzione su quello che può essere lo staff che accompagnerà il neo tecnico del Napoli Rudi Garcia sulla panchina dei partenopei.

Secondo la medesima fonte, saranno non più di quattro i collaboratori che il francese porterà con sé nella sua avventura in azzurro, mentre confermerà con ogni probabilità le figure di Francesco Sinatti (preparatore atletico ndr) e Peppe Santoro (team manager ndr).

In seguito, scopriremo come sarà composto per intero lo staff a supporto di Rudi Garcia, che in ogni caso si affida comunque ad alcune persone ormai esperte dello spogliatoio, nel segno della continuità al progetto intrapreso da Luciano Spalletti in queste ultime due stagioni.

Per il resto, i dettagli contrattuali sono ormai noti: il francese ha firmato un biennale attorno ai due milioni e mezzo di euro annui (che, al lordo, beneficiano anche delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita), con un’ulteriore opzione per un terzo anno.