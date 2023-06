Napoli, primo regalo per Garcia: si studia il colpo in casa PSG

Il Napoli ha scelto il nuovo allenatore ed è ora già al lavoro per il regalo di benvenuto a Rudi Garcia: si studia il colpo in casa Psg

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto in quel di Napoli, dopo le notizie arrivate sul nuovo allenatore. L’eredità lasciata sulla panchina azzurra da Luciano Spalletti non sarà di certo la più facile da gestire, ma nelle ultime settimane fin troppi nomi sono stati accostati alla società partenopea. Da Luis Enrique ad Italiano, passando per Nagelsmann e Galtier.

Alla fine però a spuntarla è stato Rudi Garcia: il presidente De Laurentiis ha ufficializzato il suo arrivo alla guida della formazione campione d’Italia. Chiuso il capitolo panchina, ora c’è da lavorare sul mercato e il patron dei partenopei vuole continuare a sorprendere e, soprattutto, guarda ancora una volta in Francia. Qui c’è un calciatore che potrebbe andare a rinforzare in maniera importante il reparto arretrato della compagine campana: occhi sul Paris Saint-Germain per il colpo da sogno del Napoli.

Calciomercato Napoli, c’è Kimpembe come regalo per Garcia

Contrariamente a quanto dimostrato dalle altre società di Serie A, il calciomercato del Napoli ha finora avuto un andamento lento. Il tutto è chiaramente giustificato dalle grane allenatore e direttore sportivo, tutt’oggi risolte solo in parte. È chiaro però che, ora che la questione allenatore è stata risolta, le trattative anche in entrata possono subire un’accelerata. Le suggestioni sono tante, ma una in particolare potrebbe catturare l’attenzione dei tifosi partenopei. Con il quasi certo addio di Kim direzione Premier o Bayern Monaco, non è escluso l’arrivo di un top di ruolo, quale Presnel Kimpembe, all’ombra del Vesuvio.

Il centrale classe ’95 è, infatti ,reduce da una stagione sotto tono in quel di Parigi. Il francese ha però più volte dimostrato di essere un solido centrale dalla tecnica di gioco moderna negli anni. Capace anche di far valere le sue qualità, Kimpembe potrebbe rappresentare il miglior regalo di benvenuto possibile per Rudi Garcia. Non è certo follia pensare che, vista l’esigenza di sostituire Kim, il Napoli possa pensare proprio al centrale del PSG.

Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni circa, ma il Napoli potrebbe strapparlo al club parigino per molto meno. Le poche presenze maturate nel 2023 potrebbero, infatti, spingere lo stesso calciatore a chiedere la cessione e quindi far un assist a De Laurentiis per far scendere il prezzo. Chiuso il capitolo allenatore, ora i partenopei possono dedicarsi al mercato: il primo regalo per Garcia potrebbe arrivare da Parigi.