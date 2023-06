Garcia sarà presentato nei prossimi giorni: annuncio dalla radio ufficiale sulla data della conferenza

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli: la radio ufficiale anticipa la possibile data della conferenza stampa di presentazione.

L’annuncio di ieri sera di Aurelio De Laurentiis ha lasciato con la bocca aperta tutti i tifosi partenopei e gli addetti ai lavori: Rudi Garcia prende il posto di Luciano Spalletti e diventa il nuovo allenatore del Napoli. Un nome che era uscito negli ultimi giorni ma che sembrava indietro nelle gerarchie del presidente azzurro.

I tifosi non ha accolto con entusiasmo questa decisione, ma adesso sono tutti in fermento per questo nuovo ciclo. Quando sarà presentato Rudi Garcia in conferenza stampa? Il giornalista Valter De Maggio, nel corso del programma “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha anticipato la possibile data della conferenza di presentazione.

“Rudi Garcia sarà a Napoli nel weekend”

Secondo quanto rivelato da De Maggio, Rudi Garcia farà rientro in Italia in queste ore per festeggiare il compleanno della compagna Francesca Brienza. I due saranno a Roma oggi per poi trascorrere il weekend a Napoli. Ma bisognerà aspettare settimana prossima per la conferenza stampa di presentazione.