Rudi Garcia, primo messaggio ai tifosi del Napoli dopo l’ufficialità – FOTO

Prime parole da allenatore del Napoli per Rudi Garcia, ufficializzato poco più di un’ora fa dal presidente Aurelio De Laurentiis: parole bellissime per tutti i tifosi.

Il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha rotto il silenzio sui social dopo l’ufficialità da parte del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Parole spontanee quelle che ha riservato il tecnico francese ai suoi nuovi supporter, completamente sorpresi dall’annuncio a sorpresa da parte del numero uno dei partenopei.

In particolare, il tecnico ha scritto un post apparso sul suo profilo Twitter ufficiale (condiviso anche dall’account della SSC Napoli) per salutare la sua nuova piazza, la seconda in Italia dopo la sua esperienza in casa Roma.

Il post del tecnico francese

“Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia”.

Con queste parole, Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli, ha rotto il ghiaccio con i tifosi del Napoli, in attesa di quella che sarà la presentazione ufficiale e il primo incontro con i giornalisti. A tal riguardo, sono attese comunicazioni ufficiali da parte del club partenopeo: i tifosi non vedono l’ora di conoscere più da vicino il nuovo allenatore e di ascoltare le sue prime dichiarazioni.