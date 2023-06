Riscatto Simeone, il Napoli prepara la strategia: il piano

Il Napoli deciderà presto il futuro di Giovanni Simone. Il club partenopeo in fatti dovrebbe pagare 12 milioni di euro per riscattare l’argentino dal Verona.

Come riferito dall’edizione di oggi de La Repubblica il Napoli ha due strade: pagare la cifra pattuita al Verona la scorsa estate, 12 milioni di euro, o in alternativa fare una trattativa per l’attaccante argentino, che in questa stagione ha realizzato 9 reti sfruttando benissimo il minutaggio comunque ridotto concessogli da Spalletti.

Riscatto Simeone, il Napoli ha un piano

Il Cholito ha già espresso la propria preferenza: l’argentino vuole rimanere a Napoli. Il club azzurro potrebbe quindi contare su questo aspetto, sulla forte volontà di Simeone di affermarsi nuovamente con la maglia dei campioni d’Italia, per strappare condizioni ancora più vantaggiose al Verona. L’Hellas si è salvato in extremis nella partita spareggio contro lo Spezia, ma comunque Simeone non farà più parte del nuovo progetto. L’insidia sarebbe la concorrenza, pronta ad accaparrarsi il Cholito.

La Lazio non ha infatti nascosto l’interesse per l’attaccante argentino. Sarri è alla ricerca di un’alternativa valida a Ciro Immobile nella prossima stagione e gli piacerebbe avere a disposizione Simeone. Il Napoli, però, ricordiamo, rappresenta la priorità del Cholito. Il legame con compagni e tifosi è diventato indissolubile, sarebbe complicato separarsene.