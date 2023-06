Lobotka: “Mi dispiace per l’addio di Spalletti”, poi esce allo scoperto sul futuro

Stanislav Lobotka ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Novy Cas: il regista slovacco nel corso del suo intervento ha parlato dell’addio di Spalletti e del suo futuro.

Lui è stato sicuramente uno dei protagonisti del Napoli capace di portarsi a casa il terzo Scudetto della storia azzurra. Grande regista e metronomo dello scacchiere partenopeo, Stanislav Lobotka è uno dei perni della rosa su cui gli azzurri vogliono puntare anche per il futuro.

Questione quasi del tutto in cassaforte, nonostante l’addio di Luciano Spalletti. Chiunque arriverà sulla panchina azzurra al suo posto, infatti, sa sicuramente di puntare su un calciatore di assoluto livello e pronto per prendersi la squadra in mano anche in futuro per difendere il titolo di Campione d’Italia.

L’ex Celta Vigo ha rilasciato un’intervista ai microfoni del portale Nove Cas parlando proprio di Spalletti, del futuro ma anche di un ex azzurro come Marek Hamsik, che di recente ha deciso di dire addio al calcio giocato.

L’intervista al regista slovacco

“Ho celebrato lo scudetto nel modo giusto. Tuttavia, non ho potuto fare quello che volevo, perché ho ancora impegni con la nazionale”, ha dichiarato Stanislav Lobotka nel corso dell’intervista rilasciata in queste ore.

“Mi sento stanco dopo la stagione vissuta, sono contento che i miei muscoli hanno retto fino a questo punto”, ha poi aggiunto.

A proposito dell’addio di Luciano Spalletti ha commentato: Non so perché non abbia prolungato il contratto. Mi dispiacerà molto non averlo, mi ha dato tanto. Con lui abbiamo giocato un grande calcio, vediamo adesso chi lo sostituirà

Su Hamsik: “Si è divertito, ha festeggiato lo scudetto come se fosse ancora un nostro compagno di squadra”.

Infine, un commento sulle voci di mercato legati ai rumors di mercato: “Quando le voci di mercato mi riguardano ne prendo atto ma dopo non ci penso più. Se il mio agente non mi chiama vuol dire che queste voci probabilmente non sono vere