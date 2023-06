Il Napoli beffa la Juve: accelerazione improvvisa per il colpo

Senza aver trovato il sostituto di Spalletti, sembrava che il mercato estivo del Napoli facesse fatica a decollare, ma qualcosa potrebbe essere cambiato nelle ultime ore

Il futuro della squadra campione d’Italia è ancora tutto da scrivere. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha ancora scelto il successore di Luciano Spalletti e resta in divenire anche la situazione relativa a Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli ha ancora un anno di contratto con il club azzurro, ma stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, pare che abbia il desiderio di una nuova sfida. Per lui si parla da tempo di un futuro alla Juventus.

Con questa situazione di stallo dirigenziale, in casa Napoli il discorso calciomercato non è stato ancora affrontato a pieno. Negli ultimi giorni tanti nomi sono stati accostati ai partenopei, ma poche sono le trattative entrate davvero nel vivo. Questo è quello traspariva fino a poche ore fa, ma ora sembra che il Napoli abbia messo gli occhi sul gioiellino della Premier e abbia tutta l’intenzione di soffiarlo alla Juventus.

Si tratta di Wilfried Gnonto, esterno del Leeds e della Nazionale italiana. Nell’ultima stagione in Inghilterra ha collezionato 2 reti e 4 assist in 24 presenze in Premier League. Le prestazioni di Gnonto vanno, però, ben oltre i numeri. Nel corso della stagione ha impressionato anche con giocate di assoluta qualità. Il suo Leeds, purtroppo, è retrocesso in Championship e per questo motivo il profilo dell’attaccante italiano è tra i più appetibili sul mercato.

Il Napoli prova il sorpasso sulla Juventus: Gnonto nel mirino degli azzurri

Wilfried Gnonto, nonostante abbia già debuttato in nazionale maggiore, non ha mai giocato in Serie A. L’esterno classe 2003, infatti, prima del Leeds ha vestito la maglia del Basilea. Questa, dunque, pare essere l’estate giusta per approdare nel campionato italiano.

Da tempo sulle sue tracce c’è la Juventus. I bianconeri, infatti, vogliono rinforzare il reparto offensivo e Gnonto potrebbe rappresentare un’occasione a prezzo di saldi data la retrocessione in Championship del Leeds. Il Napoli, però, non pare intenzionato a rendere la vita facile alla “Vecchia Signora”. Gli azzurri sono alla ricerca di un vice Kvaratskhelia, che all’occorrenza possa giocare anche sulla fascia destra, soprattutto se dovesse partire uno tra Lozano e Politano.

A tal proposito, il profilo di Gnonto pare ideale per i bisogni del Napoli e inoltre incarna in pieno la strategia societaria imposta da Aurelio De Laurentiis: investire sui giovani con un ingaggio ridotto. Non resta che attendere ulteriori sviluppi, ma la corsa a Gnonto è già entrata nel vivo.