Spalletti pronto a tradire, destinazione clamorosa nel 2024? Spunta un’ipotesi

Spalletti riflette sul proprio futuro, dopo l’addio al Napoli, e tra le ipotesi sul suo tavolo non manca quella di un clamoroso voltafaccia

C’è ancora molta amarezza nel Napoli per quanto successo con Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha conquistato il pubblico partenopeo in queste due stagioni, conducendo la squadra di De Laurentiis dove nessuno avrebbe potuto immaginare. Dopo l’eccezionale scudetto di quest’anno, però, il toscano ha deciso inaspettatamente di non proseguire la sua avventura in azzurro e adesso in molti si domandano quale sarà il suo futuro.

I motivi dell’addio sono facilmente intuibili, a ben vedere. Avendo raggiunto un risultato assolutamente inimmaginabile (non solo lo scudetto, anche il miglior piazzamento in Champions League della storia del club), era difficile migliorarsi. Spalletti sentiva di aver fatto tutto quello che poteva al Napoli, e ha preferito non rinnovare il suo contratto. Cosa farà dopo questo addio, però, è in gran parte ancora un mistero.

L’anno prossimo, come lui stesso ha confermato, sarà di riposo. L’allenatore ormai ex Napoli si prenderà una stagione per ricaricarsi e tornerà nella sua Toscana, in attesa eventualmente di una nuova esperienza in panchina. Quale è ancora presto da dire, anche se girano molte voci. E una, circolata già prima che Spalletti ufficializzasse il suo anno sabbatico, rappresenterebbe davvero un brutto colpo per De Laurentiis e tutti i tifosi napoletani.

Spalletti tradisce? Tra le opzioni per il futuro è ancora viva la pista bianconera

Subito dopo che si era intuito che non avrebbe rinnovato col Napoli, era girata l’indiscrezione che il suo futuro potesse essere alla Juventus. Un approdo suggerito dalle trattative (tutt’oggi non concluse) tra il club bianconero e Cristiano Giuntoli, il ds che, assieme proprio a Spalletti, è stato tra gli artefici dello scudetto del Napoli. Tuttavia, questa pista non si è ancora concretizzata.

Anche se va detto che, a domanda precisa su un suo possibile accordo con la Juve, l’allenatore toscano non ha mai dato una risposta netta. Quindi, Spalletti non sarà sicuramente bianconero nella stagione 2023/2024, ma per quella successiva la pista resta aperta. Tutto però dipenderà da vari fattori, ad esempio il futuro di Massimiliano Allegri.

L’allenatore livornese ha comunque ha un contratto fino al 2025 e sembra intenzionato anche a rifiutare la ricca offerta pervenutagli dall’Arabia Saudita in questi giorni. Per Spalletti si è poi parlato anche di un futuro in Nazionale, dopo gli Europei del 2024, ma pure in questo caso Roberto Mancini ha un contratto fino al 2026.