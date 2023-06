Scambio col Bologna: il Napoli piazza il primo colpo

Il Napoli si guarda intorno alla ricerca di rinforzi, possibile un’operazione con il Bologna: De Laurentiis ha le idee chiare

Sono giorni frenetici in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis, ad esempio, spera di chiudere presto la pratica relativa al nuovo allenatore. I contatti con Paulo Sousa sono costanti e concreti ma il presidente azzurro, al tempo stesso, preferirebbe evitare di inimicarsi la Salernitana. Nel caso in cui la trattativa dovesse saltare, l’alternativa porta ai nomi di Christophe Galtier, che a breve verrà silurato dal PSG, e Rudi Garcia, reduce dall’esperienza in Arabia Saudita. Per quanto riguarda il mercato, invece, potrebbe essere messo in cantiere uno scambio con il Bologna.

Alla dirigenza partenopea, in particolare, piace molto Stefan Posch divenuto una delle principali rivelazioni della Serie A. L’austriaco, sbarcato nella città felsinea nella scorsa estate, si è ambientato subito nella nuova realtà mettendo a referto ben 6 gol e 2 assist in 30 presenze. Numeri eccellenti, che hanno spinto la dirigenza rossoblù ad acquistarlo a titolo definitivo versando nelle casse dell’Hoffenheim 5 milioni. Una somma non banale per il Bologna che, nelle prossime settimane, conta di rivenderlo ad una cifra ben superiore.

Il Napoli, come detto, ha iniziato a seguirlo per garantire una valida alternativa al capitano Giovanni Di Lorenzo, visto che Bereszynski è destinato a tornare alla Sampdoria per fine prestito e Zanoli potrebbe essere girato in prestito per accumulare ulteriore esperienza.

Napoli, in cantiere un’operazione con il Bologna

Da qui la necessità per il Napoli di avere un’alternativa all’altezza di Di Lorenzo che nell’ultima stagione, prima della matematica conquista dello scudetto non ha praticamente mai saltato un match. Posch, in tal senso, è un profilo che intriga molto De Laurentiis. Il quale, per abbassare la quota cash dell’operazione, potrebbe proporre al Bologna il cartellino di Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000, pur godendo della piena stima di Luciano Spalletti, ha faticato a vedere il campo: appena 8 presenze in campionato (68 minuti) più altre 3 in Champions League.

Alla corte di Thiago Motta, invece, avrebbe la possibilità di giocare con maggiore regolarità e mettere in mostra tutte le sue abilità. Il Napoli ci pensa, anche alla luce del gradimento espresso dal Bologna per il centrocampista che contro l’Inter ha realizzato anche la sua prima rete in Serie A. Non solo l’allenatore, gli azzurri pensano anche ai rinforzi: De Laurentiis ha già le idee chiare su come agire per evitare di depotenziare la propria squadra.