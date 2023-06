Il Napoli rischia la beffa, assalto del Milan: sfuma un acquisto pianificato da De Laurentiis?

Entra nel vivo il calciomercato, con il Napoli impegnato nella questione allenatore, il Milan potrebbe inserirsi in una trattativa imbastita dal presidente De Laurentiis.

Continua la ricerca da parte del Napoli del nuovo allenatore che sarà chiamato, nel difficile compito, di sostituire Luciano Spalletti. La piazza partenopea si aspetta un nome importante che possa garantire il livello di competitività della squadra, con lo stesso Aurelio De Laurentiis che ha già annunciato di voler aprire un ciclo vincente e, perché no, puntare anche alla Champions League.

Non solo il Napoli, anche il Milan si inserisce su Samardzic

Tale ricerca richiede tempo e attenzione, motivo per cui in questi giorni alcune trattative di mercato sono state un pochino raffreddate. Questo può permettere l’inserimento di altri club in affari che il Napoli aveva in qualche modo impostato.

Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan si sarebbe inserito nell’affare Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese è entrato nel mirino dei rossoneri, che hanno l’esigenza di sostituire Brahim Diaz, tornato al Real Madrid. Il tedesco di origini serbe non è ovviamente l’unico calciatore seguito dal Milan, ma l’inserimento nell’affare potrebbe spaventare il Napoli.

De Laurentiis aveva mosso passi importanti per il suo acquisto, parlandone direttamente con il suo amico e collega Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese. L’accordo si sarebbe dovuto chiudere tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma ovviamente tutto è stato frenato dalla ricerca del nuovo allenatore, oltre dall’inserimento del Milan, che ora rimette in discussione l’eventuale colpo in chiave azzurra.