Kvara parla ai tifosi, il messaggio è bellissimo: avete sentito?

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha rotto il silenzio dal ritiro della Nazionale Georgiana. Parole da leader dedicate ai tifosi dal numero 77 azzurro.

Khvicha Kvaratskhelia ha saputo fin da subito prendersi il cuore dei tifosi del Napoli, che ormai lo considerano come beniamino assoluto e che sperano che lui possa trascinarli a nuovi grandi successi. I numeri e le giocato del numero 77 partenopeo gli sono valsi riconoscimenti importanti: basti pensare che è stato premiato come miglior giocatore della Serie A e miglior giovane della Champions League in questa stagione.

Le aspettative nei suoi confronti, di conseguenza, sono aumentate a dismisura. Lo stesso, ovviamente, vale per la Nazionale della Georgia che sarà impegnata sabato nella sfida contro Cipro, valida per le qualificazioni ai campionato Europei del 2024.

Le parole del georgiano sul prossimo impegno in Nazionale

Kvaratskhelia ha parlato ai microfoni dei media georgiani a pochi giorni dall’impegno contro Cipro: un’ulteriore occasione per il classe 2001 di mettersi in evidenza anche in campo internazionale.

“Affrontiamo la partita con la giusta preparazione, ogni giocatore è in ottima forma. In tanti di noi siamo diventati campioni, abbiamo vinto trofei, il che è importante per la fiducia in sé stessi”, ha dichiarato il giocatore del Napoli. Che poi ha anche aggiunto: “Stiamo facendo di tutto e stiamo cercando di prepararci il più possibile per la partita contro Cipro. Spero davvero che finiremo questa partita con un successo, vincere ci aiuterà a giocare contro la Scozia”.

Parole che lo incoronano con ogni evidenza come uno dei leader dello spogliatoio della Nazionale Georgiana, oltre che da un punto di vista strettamente tecnico.