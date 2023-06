Kim, svolta a sorpresa per il futuro: “Un altro top club irrompe sul difensore”

Una notizia dalla Francia sorprende tutti: beffa per Napoli e Manchester United. Un top club in contatto con l’entourage.

Quale sarà il futuro di Kim Min Jae? Il difensore del Napoli potrebbe lasciare l’azzurro nel corso della sessione estiva di calciomercato. Su di lui pende la questione relativa alla clausola rescissoria, che vale poco meno di sessanta milioni di euro e che può essere esercitata nelle prime due settimane del mese di luglio.

Da qui ai prossimi giorni, dunque, saranno diverse le voci che affolleranno la mente dei tifosi del Napoli, che rischiano di perdere uno dei protagonisti principali della cavalcata che ha portato fino al terzo Scudetto.

“Contatti con il Bayern Monaco”: la notizia

A rivelare ulteriori retroscena in merito ai possibili sviluppi futuri per Kim Min Jae è il portale footmercato, specializzato in dinamiche di calciomercato in terra transalpina.

Secondo quanto si apprende dalla medesima emittente, sarebbe il Bayern Monaco il club a sorpresa che è pronto a scalare consensi e favori nella corsa al centrale ex Fenerbahce.

Nel tentativo di convincere il difensore ad accettare la corte dei bavaresi, il Bayern Monaco – si legge – è disposto addirittura ad offrirgli uno stipendio annuale pari a ben dieci milioni di euro. In ogni caso, il calciatore sembrerebbe dare priorità alla Premier League, motivo per cui il Manchester United sembrerebbe avere ancora un margine di vantaggio.