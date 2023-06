Ansia Di Lorenzo, Napoli sorpreso da ciò che sta succedendo

Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è in una situazione complicata, attenzione alle prossime settimane che potrebbero essere decisive per il suo futuro

Giovanni Di Lorenzo è stato il volto, insieme ad altri due o tre calciatori, del Napoli straordinario di quest’anno. Se Kvaratskhelia, Osimhen o Kim sono stati al centro dell’attenzione grazie ai loro numeri e le loro giocate, Di Lorenzo lo è stato per il suo atteggiamento.

Trentasette partite in campionato, 10 in Champions League per un totale di 5 gol e 7 assist dimostrano l’appartenenza del capitano del Napoli. Di Lorenzo ha sposato la causa azzurra e lo ha dimostrato sia sul campo che fuori. Mai una parola fuori posto, attaccamento alla maglia e sacrificio, per un ragazzo che solo cinque anni fa giocava a Matera. Una maturità fuori dal comune, che ha coinvolto anche gli altri compagni, traghettandoli verso un traguardo storico con umiltà e passione.

Una fascia di capitano indossata con onore, nonostante il peso enorme ricevuto da Lorenzo Insigne, che era stato capitano per più di dieci anni. Attenzione, però, perché il suo futuro potrebbe essere clamorosamente lontano da Napoli dopo quattro anni in azzurro e nonostante la voglia di chiudere la carriera con il club partenopeo.

Tra rinnovo e Premier: la situazione di Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo è stato il capitano del Napoli nello storico anno del terzo scudetto. Un titolo che lo farà rimanere di diritto nella storia azzurra. In un momento come questo, nel quale il Napoli deve affrontare diverse beghe contrattuali, anche Di Lorenzo è coinvolto.

Aurelio De Laurentiis sta lavorando ai rinnovi dei campioni azzurri ed alle eventuali cessioni di quelli più vicini alla partenza. Dopo i rinnovi di Rrahmani e Lobotka, la dirigenza azzurra sta lavorando a quelli di Zielinski e Di Lorenzo, per il momento tenuti in sospeso.

L’ex esterno dell’Empoli ha un contratto con il Napoli valido fino al 2025 ed il suo valore al momento si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Attenzione, però, perchè il capitano azzurro è stato messo nel mirino da alcune big. In particolare Chelsea e Manchester City vorrebbero strappare Giovanni Di Lorenzo ai partenopei per portarlo in Premier League.

Sono ore complicate per il patron azzurro De Laurentiis, che deve lavorare fortemente per trattenerlo. Nessuno pensa che Giovanni Di Lorenzo possa lasciare Napoli, avendo più volte dichiarato di voler restare a vita in azzurro, ma si sa che davanti a certe proposte tutto può cambiare.