Affondo per la stella della nazionale: super affare Napoli

Il Napoli ha le idee chiare su come agire nel mercato. De Laurentiis ha messo nel mirino un talento che si sta mettendo in luce in nazionale

Il Napoli, nel corso della sessione estiva del mercato, sottoporrà la propria rosa ad un restyling completo che comprenderà numerosi addii ed altrettanti nuovi acquisti. In lista di sbarco ci sono diversi titolari e riserve, che il club proverà a sostituire ingaggiando giovani talenti in rampa di lancio. Diversi i nomi segnati in rosso sul taccuino del presidente Aurelio De Laurentiis, i cui riflettori sono puntati soprattutto sulla Serie A.

Agli azzurri piace da tempo Lazar Samardzic, ritenuto il naturale sostituto di Piotr Zielinski. Il polacco è in scadenza nel 2024 e fin qui i vari contatti andati in scena tra la dirigenza ed il suo entourage non sono bastati per individuare un principio d’intesa. Le parti sono distanti e la causa è da ricercare nel fatto che sul piatto è stata messa una proposta contenente cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal centrocampista (3.5 milioni). Le interlocuzioni proseguiranno ma, in assenza di passi in avanti significati, De Laurentiis lo venderà così da evitare di perderlo a zero tra dodici mesi.

Nel caso in cui dovesse davvero andare in scena il divorzio, il Napoli piazzerebbe l’affondo proprio per l’ex Lipsia autore di 5 gol e 4 assist in 37 apparizioni complessive. L’Udinese lo valuta almeno 15 milioni e di recente ha fatto sapere di essere disposta a sedersi al tavolo delle trattative. De Laurentiis, al tempo stesso, ha messo nel mirino un altro gioiellino di proprietà dei friulani che, in questi giorni, si è messo in luce con indosso la maglia della nazionale italiana: parliamo di Simone Pafundi.

Napoli, occhi puntati su Pafundi: i dettagli

Il classe 2006 è uno dei principali trascinatori dell’Under 20 che ha perso la finale del Mondiale di categoria contro l’Uruguay. Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil, in questa stagione, lo ha utilizzato con il contagocce: appena 6 presenze (nessuna da titolare) per un totale complessivo di 77 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco.

Nonostante lo scarso impiego Pafundi è comunque rimasto stabilmente nel giro della Nazionale maggiore ed è stato protagonista della rassegna iridata giovanile che si è disputata in Argentina. Suo, infatti, il gol che ha piegato la Corea del Sud in semifinale con una magistrale punizione calciata dal limite dell’area. Il Napoli, intanto, si è già portato in pole position al fine di bruciare la folta concorrenza. Pafundi nel 2023/24 vuole consacrarsi in maniera definitiva ad alti livelli. De Laurentiis è pronto ad accontentarlo.