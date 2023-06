ULTIM’ORA – Morto Silvio Berlusconi, il patron del Monza aveva 86 anni

Silvio Berlusconi è morto questa mattina al San Raffaele di Milano. A darne notizia è un lancio dell’ANSA, che rende nota la scomparsa del presidente del Monza e del leader di Forza Italia.

L’ex patron del Milan soffriva da tempo di una leucemia: negli scorsi mesi le sue condizioni si erano aggravate, tanto da portarlo in terapia intensiva. Nei giorni scorsi, un nuovo ricovero si era reso necessario per un ulteriore aggravamento del quadro clinico.

Calcio in lutto

Oltre a essere un personaggio di spicco per il nostro Paese, Silvio Berlusconi è stato una grande figura per il nostro calcio. In passato presidente del Milan, con tanti successi in bacheca in campo nazionale e internazionale, Berlusconi era il presidente del Monza al fianco del suo braccio destro Adriano Galliani.