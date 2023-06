Assalto all’attaccante: “Pronti a spendere anche 100 milioni”, l’annuncio spaventa il Napoli

I calciatori del Napoli sono tra i più ambiti sul calciomercato, in particolare Kim, Kvaratskhelia e Osimhen sono ricercatissimi dai top club europei.

La grande stagione del Napoli, culminata con la vittoria del campionato di Serie A, ha ovviamente acceso i riflettori sulla squadra azzurra. Sono tanti i calciatori valorizzati da Luciano Spalletti: dagli sconosciuti, o quasi, Kim e Kvaratskhelia, passando per Osimhen.

Il nigeriano in particolare, dopo i primi due anni in chiaroscuro, colpito anche da infortuni, è letteralmente esploso in questa stagione con 31 reti, ben 26 messe a segno solo in Serie A. Bottino che gli è valso il titolo di capocannoniere e miglior attaccante del torneo.

Anche il Bayern Monaco piomba su Victor Osimhen?

Tra i club interessati c’è sicuramente il Bayern Monaco. I bavaresi non hanno ancora adeguatamente sostituito Robert Lewandoski e in questa stagione è lecito aspettarsi l’acquisto di un bomber di primissimo piano. Tra i calciatori seguiti c’è anche l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen.

De Laurentiis valuta il suo gioiello oltre 100 milioni di euro, cifra che però non spaventa il club tedesco. A confermarlo è lo stesso presidente dei bavaresi, Herbert Hainer, a Bild TV: