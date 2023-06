“Un calciatore fortissimo al Napoli”, tifosi azzurri in delirio: i dettagli

Il Napoli potrebbe prendere a breve un calciatore fortissimo, l’annuncio in diretta fa esplodere di gioia i tifosi partenopei

Il calciomercato del Napoli è già iniziato, anche se non si conosce ancora il nome del nuovo allenatore che sostituirà Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo lascerà il club partenopeo dopo aver vinto lo Scudetto e trovare un sostituto non è semplice. Aurelio De Laurentiis, come da lui stesso dichiarato, sta valutando una ventina di nomi. La prima scelta era Luis Enrique, che però preferisce la Premier League. La Serie A è ancora poco attrattiva rispetto all’Inghilterra ed è per questo che potrebbe non arrivare un nome top che infiammi la piazza.

Oltre all’allenatore, però, De Laurentiis dovrà decidere anche cosa fare con i big del Napoli. E’ ormai scontata la partenza di Min-Jae Kim, con il Manchester United che già nei prossimi giorni potrebbe far sapere di pagare la clausola rescissoria e il club partenopeo incasserebbe circa 60 milioni di euro. E poi c’è lui, Victor Osimhen, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e potrebbe rinnovare il contratto per restare un altro anno. Tuttavia, la partenza è tutt’altro che scontata. Infatti il Chelsea e lo stesso Manchester United cercano un centravanti, ma anche il Tottenham in caso di addio di Kane diretto verso il Real Madrid.

Napoli, un attaccante fortissimo come post Osimhen

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli e oggi operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di ‘Si Gonfia La Rete’, trasmissione in onda su Tele A: “Un calciatore fortissimo al Napoli, l’ho visto e sono sicuro che è una prima punta che nei prossimi anni segnerà tantissimi gol. Il nome non lo dirò nemmeno sotto tortura. Ma il club partenopeo potrebbe puntarci se andasse via Osimhen, vi dico solo che non è italiano, ma è straniero”. Bagni ha poi evitato di dire di chi si tratta, nonostante l’insistenza dei presenti in studio. Insomma, resta da capire quindi se effettivamente Osimhen andrà via oppure resterà.

Subito dopo, inizierà il ‘toto-centravanti’ così come quello dell’allenatore. Sono diversi i profili seguiti dal Napoli in quella zona del campo per non farsi trovare impreparato. Come per esempio Hojlund, ma anche David e Balogun. Insomma, non resta che aspettare: nel frattempo, De Laurentiis lavora per rinforzare la squadra che vuole vincere ancora dei titoli nei prossimi anni e aprire un lungo ciclo. E chissà se lo farà con Osimhen oppure no.