Kim in Premier League, buona notizie per il Napoli: si defila un’altra candidata

Uno dei protagonisti dello scudetto vinto dal Napoli è sicuramente il difensore Kim Min-Jae. Il centrale coreano, arrivato tra lo scetticismo, è stato un autentico punto fermo degli azzurri, diventando una colonna del reparto arretrato, vincendo anche il premio di miglior difensore della Serie A.

Interesse del Newcastle per Kim

Sul centrale pende una clausola rescissoria variabile tra i 40 e i 60 milioni in base ad alcuni parametri del club d’acquisto. E tra le società interessante a Kim c’è anche il Newcastle, almeno stando alla stampa britannica. I magpies, di proprietà del fondo arabo PIF, hanno riconquistato la Champions League e vogliono rafforzare la squadra, ma arrivare al difensore del Napoli sarà particolarmente complicato.

Il budget per il mercato

Infatti, stando a quanto riferito dal Daily Mail, i dirigenti del Newcastle hanno riferito a Eddie Howe (allenatore dei magpies, ndr) di avere “solo” 75 milioni di sterline da spendere quest’estate in sede di calciomercato. Non pochi, ma di certo sarebbe difficile pensare che Kim possa accettare un progetto attualmente dietro quello del Napoli, ma soprattutto che lo stesso Newcastle spenda gran parte del budget a disposizione per un solo calciatore.