Rudi Garcia è uno dei nomi che in queste ore viene accostato con forza al Napoli, che è alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l’addio di Luciano Spalletti. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato l’ex Roma proprio nella capitale e a tal proposito arrivano conferme anche dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, svelando anche quella che è stata la reazione del francese al summit e all’eventualità di arrivare in azzurro.

Il retroscena

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

Rudi Garcia è l’unico incontrato di persona. L’allenatore sarebbe ben felice di tornare in un contesto competitivo come la Serie A, dopo la parentesi poco entusiasmante in Arabia Saudita all’Al-Nassr, che non è stata vivacizzata nemmeno dall’operazione per l’arrivo di Cristiano Ronaldo

Sono tanti i profili, però, tenuti in considerazione in casa Napoli e non è escluso che tra di loro ci possa essere un’autentica sorpresa. Da depennere nella lista delle ipotesi è sicuramente il nome di Vincenzo Italiano, che rimarrà alla Fiorentina per la prossima stagione.