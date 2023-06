Con ogni probabilità, il Napoli dovrà fare a meno di Kim Minjae il prossimo anno. Il Manchester United è alla finestra e sembrerebbe essere andato al di là di un semplice apprezzamento. La clausola rescissoria è valida dal 1° al 15 luglio e tutto lascia pensare che il club di Premier League procederà al versamento della cifra utile per strappare l’ex Fenerbahce al club azzurro.

Motivo per cui il club partenopeo è già alla ricerca del suo eventuale sostituto. E a tal proposito, torna di moda un nome che, tra l’altro, è apprezzato anche dalla Juventus già da diverso tempo.

A svelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che a tal riguardo fa sapere:

L’indiziato numero uno, come centrale mancino, per la Juventus sarebbe Pau Torres: lo spagnolo, richiesto anche dal Napoli in caso di partenza di Kim, è tentato e il discorso è già stato intavolato, ma il Villarreal va convinto con un’offerta interessante, al di là della clausola. E c’è pure l’Aston Villa.