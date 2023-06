Rafa Benitez è uno dei nomi valutati dal Napoli per la panchina. Il tecnico spagnolo potrebbe tornare in azzurro, dopo l’esperienza precedente in cui ha inciso in maniera importante sull’internazionalizzazione del club azzurro.

A quanto pare, è lo stesso allenatore che manda un messaggio quasi chiaro ai microfoni di Sky Sport: Benitez è pronto a tornare anche al Napoli e non fa nulla per nascondersi.

L’intervista al tecnico spagnolo

Di seguito, quanto dichiarato da Rafa Benitez nel corso del suo intervento all’emittente satelitare:

Torno al Napoli? Sto aspettando, voglio ancora vincere, non voglio stare a metà classifica. La decisione è di qualcun’altro. Io sono preparato, guardo e analizzo tutto, lo faccio sempre e vorrei farlo fino alla fine dei miei giorni

Insomma, lo spagnolo sembra proporsi al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che intanto va avanti con il casting (da cui va depennato ufficialmente Italiano) per decidere quale sarà il tecnico da cui riportire dopo il biennio targato Luciano Spalletti, con tanto di Scudetto.