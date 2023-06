Scelta drastica di Maurizio De Giovanni, non si presenta a Salerno dopo quanto successo

Lo scrittore Maurizio De Giovanni era entrato all’interno di una polemica dal punto di vista mediatico per la scelta di non presentarsi a Salerno dopo le numerose manifestazioni di matrice razzista che i salernitani avevano espresso nei confronti di Napoli e dei napoletani.

Da questa polemica è arrivata la mancata presenza di De Giovanni a Salerno, nonostante fosse stato invitato dal sindaco. A questo punto è arrivata la richiesta da parte di un avvocato, Antonio Cammarota che ha inviato una lettera ufficiale al sindaco di Salerno chiedendogli di revocare il contributo elargito per Maurizio De Giovanni in quanto “moneta pubblica”.

Non si è fatta attendere la risposta del giornalista, attraverso il proprio profilo Facebook. Di seguito la risposta:

Mai percepito un solo centesimo, nemmeno a titolo di rimborso spese di viaggio, le decine di volte che in questi anni sono stato invitato a Salerno. Mai sostenuto diversità tra salernitani e napoletani: giusto il contrario, avendo detto con chiarezza che provo disgusto per chi, a cinquanta chilometri di distanza, invoca Vesuvio e colera essendo lo stesso popolo, con la stessa cultura. E invitando con forza, e purtroppo inutilmente, le istituzioni a esprimere riprovazione verso quei cori ottusi.

Mai avuto il minimo vantaggio commerciale, i miei libri grazie a Dio non hanno ripercussioni di vendita da oltre dieci anni dalla mia attività di presentazione. Lo faccio solo perché mi piace incontrare i lettori. Sono quello che, da ultimo, si è attirato gli strali dei salottini culturali napoletani per aver ampliato alla Campania l’attività della Fondazione Premio Napoli. Mi dispiace per quella dozzina di lettrici e lettori che avrei volentieri abbracciato; ma sono stato educato a non presentarmi dove non sono gradito. Stia pure tranquillo, avvocato. I suoi soldi non mi interessano.