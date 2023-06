Italiano al Napoli? Strategia ben precisa di De Laurentiis, spunta anche la reazione della Fiorentina

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è uno dei profili più interessanti per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per il nuovo allenatore. Novità dovrebbero arrivare a stretto giro, visto che ieri il club viola ha concluso la stagione con la sconfitta contro il West Ham in finale di Conference League.

L’aggiornamento di Di Marzio

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ufficiale ha svelato:

Nei prossimi giorni capiremo se il Napoli vorrà davvero Italiano: se stringerà con i procuratori dell’allenatore starà poi a loro trattare con la Fiorentina. De Laurentiis non vuole rompere i rapporti con la Fiorentina, vuole prendere Italiano sono nel caso in cui sia lui a trovare una via di uscita con il club. I procuratori di Italiano faranno pressing verso la società viola solo in caso di accordo col Napoli e quando il club azzurro dirà loro di puntare su Italiano. Siamo ancora alle battute iniziali.

Qual è la reazione di Commisso

Il giornalista Alfredo Pedullà, a tal proposito, svela qual è la reazione di Commisso nel caso in cui Italiano volesse liberarsi per andare al Napoli. Segue quanto scritto nel suo sito ufficiale: