Giuntoli pronto allo sgarbo al Napoli: vuole portare alla Juve il suo pupillo!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Cristiano Giuntoli potrebbe effettuare un vero e proprio sgarbo al Napoli e ai tifosi azzurri. Il quotidiano riporta infatti come il direttore sportivo voglia, in caso di approdo alla Juventus, portare a Torino uno dei suoi pupilli.

Visto il possibile addio di Adrien Rabiot, la Juventus ha infatti messo nel mirino Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il calciatore, da tempo pupillo di Giuntoli e di riflesso giocatore nei radar del Napoli, potrebbe finire quindi alla Juventus.

Al momento la situazione di Giuntoli è in stallo, ma quello che è chiaro è che in caso di incarico come direttore sportivo della Juventus, Koopmeiners sarebbe uno dei primi nomi che proverebbe a portare a Torino.