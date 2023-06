In attesa di scoprire quali saranno le uscite e, soprattutto, i colpi in entrata, in casa Napoli si dibatte molto sul tema dei rinnovi. Sono diversi i calciatori il cui futuro è in bilico a causa di un contratto che scadrà a breve. Nel caso in cui il club azzurro non dovesse riuscire a trovare un accordo con questi giocatori, non è escluso il pericolo di un addio a zero o, quantomeno, a cifre ridimensionate.

È il caso di Piotr Zielinski: il suo contratto scade nel 2024 e le trattative per il rinnovo vanno avanti, anche se ci sono degli ostacoli da ostacolare. A fare il punto della situazione è il giornalista Carlo Alvino, che in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli – emittente ufficiale del club azzurro – si è sbilanciato a proposito delle sorti dell’ex Empoli e Udinese.

Le parole di Alvino

Di seguito, quanto dichiarato dal giornalista: