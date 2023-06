Simeone può lasciare il Napoli? Importante notizia dalla radio ufficiale!

La stagione è appena terminata con il grande successo del Napoli, vittorioso in campionato. Uno scudetto mai messo in discussione dai partenopei, anche grande all’apporto dei calciatori non sempre titolari ma sempre pronto a dare il proprio contributo. Uno di questi è stato senz’altro il Cholito Giovanni Simeone, autore di 9 reti in stagione, spesso da subentrato risolvendo match fondamentali.

Riscatto Simeone, quando scade la clausola e quanto dovrebbe pagare il Napoli

L’attaccante era arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Verona. Il Napoli aveva pagato il prestito 3,5 milioni e ha un’opzione d’acquisto a titolo definitivo fissata a 12 milioni di euro. Come riferito su Radio Kiss Kiss Napoli da Valter De Maggio, la clausola in favore degli azzurri scade il 15 giugno e, ad oggi, ancora non è stato esercitato il riscatto.

Piace anche alla Lazio di Sarri

Molto interessata alla situazione è la Lazio di Maurizio Sarri, con l’ex tecnico azzurro alla ricerca di un bomber che possa alternarsi a Ciro Immobile nella prossima stagione. L’obiettivo dei biancocelesti pare sia proprio il Cholito Simeone.