Scambio Napoli-Sassuolo: affare ad un passo

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto il terzo storico titolo dopo trent’anni di attesa. Ora la squadra pensa al calciomercato.

In città c’è ancora grande entusiasmo con domenica scorsa che è andata in scena la festa scudetto dopo l’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria. Il club partenopeo ha fatto la storia e ora potrebbero cambiare tante cose. A partire dal tecnico Luciano Spalletti che ha salutato subito dopo aver raggiunto questo storico trionfo.

Il Napoli pensa al futuro, pianifica le possibili mosse di calciomercato e ovviamente molto dipenderà dal futuro tecnico che siederà sulla panchina dei campioni d’Italia. De Laurentiis è già al lavoro mentre resta incerto invece il futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro è da tempo accostato alla Juventus ma va sottolineato che Cristiano ha ancora un anno di contratto con la squadra partenopea e il suo futuro resta un rebus. La società intanto vorrebbe rinforzare la rosa e studia le possibili mosse.

In attesa di conoscere il futuro dei big, in primis Kim Min-Jae e Victor Osimhen, la società valuta un nome nuovo per l’attacco, un nome già accostato in passato. Il nome in questione è quello di Domenico Berardi, capitano e leader del Sassuolo e calciatore che sembrerebbe ora pronto per una nuova avventura. I campioni d’Italia pensano al calciatore da tempo, ma ora potrebbe essere la sessione di calciomercato decisiva.

Napoli, pronta l’offerta con scambio per Berardi

Secondo le ultime indiscrezioni il club azzurro sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con proposta di scambio per il calciatore di origini calabresi. Per arrivare a Berardi il Napoli sarebbe pronto a inserire il giovane talento Gianluca Gaetano, trequartista che quest’anno è rimasto alla corte di Spalletti. Il calciatore di Cimitile ha trovato poco spazio, ma resterà nella storia come l’unico napoletano in rosa (almeno a giocare) a vincere il terzo storico scudetto. In queste settimane il calciatore ha siglato anche la sua prima rete in Serie A, andando a segno nel 3 a 1 al Maradona contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo un anno difficile e dove comunque ha trovato poco spazio Gaetano potrebbe ripartire dal club di Reggio Emilia. Il Sassuolo è molto tentato: il club, conosciuto da sempre per puntare sui giovani, potrebbe rilanciare cosi l’ex calciatore della Cremonese, che dopo un anno di apprendistato potrebbe partire finalmente titolare in Serie A. Il Napoli invece potrebbe finalmente trovare l’esterno destro titolare dopo le difficoltà di Lozano e Politano e creare cosi un super attacco con Kvaratskhelia e Osimhen.