Osimhen capocannoniere, a SKY controcorrente: “L’attaccante più forte della Serie A è un altro”

In bacheca lo Scudetto numero tre per il Napoli, che in questa stagione ha fatto il brutto ed il cattivo tempo in Italia. La cura Spalletti ha portato un gioco sfavillante che ha fatto vibrare tutti gli stadi d’Italia, portando sul piedistallo degli eroi Kvaratskhelia e Osimhen. I due attaccanti si sono consacrati sotto i cori del Maradona, con il nigeriano che ha anche vinto la classifica marcatori della Serie A.

Lautaro meglio di Osimhen, il pensiero di Gentile

Siccome Osimhen è stato il miglior bomber della stagione, verrebbe da pensare che il nigeriano sia considerato il miglior attaccante della Serie A. Tuttavia per qualcuno non è così, nonostante quello che il numero 9 del Napoli ha dimostrato di poter fare in stagione. Infatti, secondo Riccardo Gentile, giornalista e telecronista di Sky Sport, il miglior attaccante della Serie A è Lautaro Martinez.

Considerando quanto mostrato in stagione, l’attaccante del Napoli non è secondo a nessuno. Infatti sono 26 i gol segnati in Serie A in 32 partite, mentre per Lautaro Martinez i centri sono 21 in 38 partite. Inoltre entrambi gli attaccanti hanno giocato circa lo stesso numero di minuti (2580′ per Osimhen, 2573′ per Lautaro).

Queste le parole di Gentile a Sky Sport: