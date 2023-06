Commisso chiaro su Italiano: messaggio al Napoli?

Tra i tanti nomi accostati alla panchina del Napoli per il post Spalletti c’è soprattutto quello di Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina è molto stimato dal presidente De Laurentiis che però ha annunciato di non averlo preso in considerazione in quanto ha un contratto con il club viola.

Ieri sera, la Fiorentina è uscita sconfitta dalla sfida di Praga contro il West Ham e ha dovuto salutare il trofeo della Conference League che era lì a portata di mano. La Viola ha giocato decisamente meglio degli inglesi che però hanno avuto la meglio per 2-1 grazie a una rete su rigore e un gol al 90′ su disattenzione difensiva.

Al termine del match, il presidente della Fiorentina, l’italo-americano Rocco Commisso, ha parlato in mixed zone ai microfoni dei canali ufficiali del club e ha voluto blindare il suo allenatore.