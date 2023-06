Calciomercato Napoli, il sostituto di Lozano potrebbe arrivare dalla Serie A

Quale mercato sarà in casa Napoli? In attesa di scoprire il nome del nuovo allenatore e quale sarà il futuro di Cristiano Giuntoli, si iniziano ad accostare alcuni nomi alla squadra partenopea.

Oltre Kim Min-jae, uno degli altri azzurri che potrebbe lasciare Napoli è Hirving Lozano. Il messicano è in scadenza nel 2024 e non ci sono stati incontri per il rinnovo: in caso di offerte importanti dall’estero, la società è pronta a prenderle in considerazione. Si sono già fatti parecchi nomi per la fascia destra, ma un altro arriva dalla Serie A.

Infatti, secondo quanto riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, il Napoli starebbe seguendo anche Nico Gonzalez della Fiorentina. Un’operazione che però sarà difficile concludere in questo momento: prima bisogna trovare un nuovo allenatore e capire chi sarà il direttore sportivo in questa sessione di mercato. Nel caso dovesse arrivare Vincenzo Italiano, però, il nome di Nico Gonzalez diventerebbe molto appetibile.