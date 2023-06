Discrete notizie per la famiglia De Laurentiis: il Bari è infatti uscito con un pareggio dalla partita di andata dei playoff contro il Cagliari. A decidere il primo atto del doppio confronto che vale l’accesso alla prossima edizione della Serie A è stato un gol per parte. Per i sardi, la rete di Gianluca Lapadula, su assist di Mancosu. Tutto rimandato per i Galletti del presidente Luigi De Laurentiis, che hanno tra l’altrro fallito la grande occasione del pareggio, dal dischetto con Cheddira. Poi è arrivato il pareggio di Antenucci su rigore allo scadere.

Bari, cosa serve per la promozione in Serie A?

A questo punto, il Bari puù anche prendere il punteggio nel computo dei 180′ complessivi: non resta altro che evitare la sconfitta, dunque, per la squadra della famiglia De Laurentiis per sperare di ritornare in Serie A dopo anni di assenza.

La sfida di ritorno è prevista per domenica, allo stadio San Nicola di Bari, alle ore 20:30. Cresce l’attesa per tutti i tifosi pugliesi ma anche per i napoletani, che sono curiosi di capire quale società la famiglia De Laurentiis cederà in caso di promozione nella massima serie. Ma negli ultimi mesi, il patron azzurro Aurelio e suo figlio Luigi sono stati chiari: si venderà la società barese.