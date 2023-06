Amichevoli Napoli a Castel di Sangro, svelate la prime avversarie

Nella giornata di ieri è stato presentato il ritiro estivo di Castel di Sangro: il Napoli è pronto a tornare in Abruzzo per il quarto anno consecutivo. Durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Petrucci, il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato almeno tre amichevoli con squadre straniere che si terranno allo stadio Teofilo Patini.

Il Napoli salirà in Abruzzo il 28 luglio e lì resterà fino al 12 agosto: più di due settimane per preparare al meglio la prossima stagione. In questo periodo si organizzeranno le amichevoli e l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” svela il nome di una possibile avversaria.

Gli azzurri potrebbero infatti sfidare l’Antalyaspor, squadra turca già affrontata nel corso del ritiro in Turchia svolto dal Napoli lo scorso dicembre, nel periodo in cui andava in scena il Mondiale qatariota.

L’Antalyaspor potrebbe non essere l’unica squadra turca ad affrontare il Napoli: nel corso di un’intervista tenuta qualche settimana fa, il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, annunciò anche un’amichevole contro l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella. Il club turco dovrebbe essere nuovamente in Abruzzo in quel periodo per un ritiro nei pressi di Roccaraso e potrebbe affrontare nuovamente il Napoli, già sfidato in amichevole al Patini lo scorso anno.