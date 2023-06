Spalletti visita il murales di Maradona al Rione Traiano: l’accoglienza è straordinaria – VIDEO

Luciano Spalletti si gode i suoi ultimi giorni a Napoli, in attesa di ritornare in Toscana dopo l’addio annunciato al club azzurro. Il tecnico campione d’Italia ha optato per un anno sabbatico, con la società partenopea che è ora alla ricerca del suo sostituto. Una mission non delle più agevoli per il presidente Aurelio De Laurentiis, visto che Spalletti è decisamente entrato nel cuore di tutti i tifosi azzurri.

Sono tanti i gesti che hanno conquistato il cuore di questi ultimi: l’ultimo questo è stato nel tardo pomeriggio di ieri nel Rione Traiano, dove Spalletti ha fatto visita per visitare il Murales dedicato a Diego Armando Maradona.

Il video

Le immagini sono straordinarie: l’accoglienza per Luciano Spalletti da parte dei tifosi del Napoli fa venire la pelle d’oca, così come si può vedere dalle immagini che in queste ore stanno divenendo virali sui social. L’ennesima iniziativa da parte del tecnico dei partenopei, prossimo all’addio, che riempie ancora di più di nostalgia la piazza.

Di seguito, il video in questione: