L’agente di Kvaratskhelia chiaro sul futuro: gioiscono i tifosi del Napoli!

Dopo un anno straordinario come questo appena concluso, i tifosi del Napoli hanno paura delle sirene dei top club europei e di dover salutare i propri big. Con la partenza ormai quasi certa di Kim Min-jae, la speranza dei tifosi è quella di trattenere Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Proprio l’agente di Kvara, Mamuka Jugeli, ha parlato ai microfoni di “Geo Team” annunciando i piani sul futuro del georgiano. Queste le sue parole.

Giudico positiva la sua stagione, ha fatto un’annata forte e ha già lasciato il suo nome nella storia di questo club. Spero che la seconda stagione sia migliore, può fare qualsiasi cosa: mi aspetto di più da lui. Lo dico perché conosco le sue qualità e capacità.

Quando siamo arrivati qui, sapevamo fin dall’inizio che il Napoli è una grande squadra. Tutti credevamo che questa fosse la squadra giusta per far esprimere le sue qualità. Innanzitutto bisogna ringraziare Khvicha e la società per la fiducia, quello che ha fatto solo grazie alle sue abilità.

Difficoltà nella parte finale di stagione? Il Napoli ha tanti giocatori di paesi che non sono scritti in maiuscolo sulla mappa del calcio. Hanno giocato tante partite nel corso della stagione e a volte può esserci un momento negativo. Non credo però che Khvicha abbia giocato male sul finale di stagione.