Kim allo United, Pedullà svela in diretta: “Succederà nella prossima settimana”

I tifosi temono di perdere Kim Minjae. Il difensore del Napoli è stato incoronato come miglior difensore della Serie A 2022-23 e tutto lascia pensare che il suo futuro sarà lontano dalla maglia azzurra.

Il Manchester United è fortemente in pressing su di lui, tant’è che il club inglese sarebbe pronto a versare l’importo della clausola valida tra il 1° e il 15 luglio. Tra le parti non c’è ancora nulla di fatto, però da settimane starebbero andando avanti i colloqui per arrivara a una fumata bianca decisiva.

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha annunciato una novità sul suo profilo Twitter ufficiale.

La rivelazione del giornalista

In particolare, stando a quanto si apprende dal giornalista, il Manchester United – squadra che lo segue ormai da tempo – nella prossima settimana avrà nuovi contatti con il giocatore e con il suo entourage, evidentemente per definire alcuni dettagli in merito a un passaggio del difensore del Napoli in Premier League.