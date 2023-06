Italiano in pole per il Napoli, nell’affare anche un giocatore dalla Fiorentina: la rivelazione

Il nome più caldeggiato per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli è senza dubbio Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina quest’oggi sarà protagonista della finale di Conference League contro il West Ham, ma le voci di mercato non intendono calmarsi attorno all’ex Spezia e Trapani.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, svelando ulteriori retroscena sulla trattativa che porterebbe il tecnico all’ombra del Vesuvio dopo il match finale di questa sera.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

La Fiorentina ha anche altro, ad esempio Nikola Milenkovic (25 anni, 26 a ottobre) che nel suo metro e novantacinque non mette solo muscoli ma anche spessore e autorevolezza per sostituire Kim, già a casa e con le valigie pronte per andarsene al Manchester United: nella lista della spesa del passato, il serbo c’è finito sistematicamente; ci entrerebbe di diritto stavolta, diventando anche elemento in grado di sistemare un affare nel quale qualcosa bisognerebbe pur concedere come indennizzo.