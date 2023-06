Tensione tra Giuntoli e De Laurentiis: il Napoli ha già nominato il successore

Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli nelle prossime settimane. Ad attenderlo sarebbe la Juventus, che ha scelto l’ex Carpi per rifondare il progetto bianconero. Il contratto con il club azzurro, tuttavia, rappresenta l’ostacolo principale e al momento non ci sono sbocchi malgrado la volontà del direttore sportivo di voler cambiare aria.

Ma questo scenario blocca tutti i piani del Napoli sul mercato? A quanto pare no, perché il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha scelto la figura che si sta occupando del mercato, in attesa di inquadrare al meglio la situazione relativa a Giuntoli e al suo eventuale sostituito.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mercato ora è nelle mani di Maurizio Micheli, capo scouting del club azzurro. Segue quanto riportato dal quotidiano:

Metti che Maurizio Micheli, il capo dell’area scouting, sia il gran cerimoniere di queste settimane, quelle nelle quali Adl pare abbia deciso d’evitare contatti con Giuntoli, e viene naturale rimettere in ordine le gerarchie attuali, in attesa di decifrare poi l’organigramma: stavolta tocca a lui, lo 007 che va in giro ormai da un decennio circa – tranne breve pausa – a nome e per conto del Napoli, l’esploratore che Adl ha voluto di nuovo con sé, tra gli uffici di Roma e le spedizioni in giro per il Mondo.