Futuro Giuntoli, novità dalla Juventus: c’è l’annuncio

Mentre l’addio di Luciano Spalletti è stato ufficializzato, quello di Cristiano Giuntoli è ancora incerto. Il direttore sportivo vorrebbe lasciare Napoli dopo otto anni di lavoro in società per accasarsi alla Juventus, ma il presidente Aurelio De Laurentiis sta facendo muro e vorrebbe trattenere Giuntoli fino alla fine del suo contratto (in scadenza nel 2024).

Il futuro di Giuntoli potrebbe essere quindi ancora a Napoli per almeno un altro anno e a confermare ciò ci ha pensato Maurizio Scanavino, direttore generale della Juventus, ai microfoni di Sky Sport.